アメリカのバンス副大統領は軍事衝突の懸念が高まるイランへの対応について、「トランプ大統領は外交的な解決を望んでいる」と語り、26日に行われる協議でイランに核開発計画の放棄を迫りました。バンス副大統領は25日FOXニュースに出演し、イランへの対応について「トランプ大統領は明確に核兵器を持つべきではないと述べている。イランが核兵器を持つ道を選ぶなら重大な軍事目標となるだろう」とけん制しました。一方で、トラン