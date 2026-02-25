Photo: 納富廉邦 セーラー万年筆の「ケセラ ボールペン」（税込330円）は、パイロットの大ベストセラー、フリクションボールとはまったく違うアプローチで作られた消せるボールペンだ。なんと、書いた文字を剥がして消す。どういうこと？ と思ったので、とにかく使ってみた。書いた線が紙にくっついている Photo: 納富廉邦