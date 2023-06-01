台湾の伝統煮込み「紅焼き」を日本産黒毛和牛で仕立てた注目商品が、国内審査で最高評価を獲得しました。豊台苑の「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み」は、総合評価92％を記録し、ジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞しています。受賞後初の試食展示は、3月開催のFOODEX JAPAN 2026で実施中。 豊台苑「台湾紅焼き黒毛和牛煮込み」 受賞名：第96回ジャパン・フード・セレクション グランプリ受