舞台空間をぐるりと使う「360°型」演出で、海底世界へ入り込むような新作ステージが中野で開幕します。『ハナタバ、ササグ。』は同じ時間と世界を二つの視点で描き、観る順番で受け取り方が変わる構造が特徴です。公演は2026年2月26日から3月2日まで、中野Studio twlで上演されます。 中野Studio twl「ハナタバ、ササグ。」 公演期間：2026年2月26日（木）〜2026年3月2日（月）会場：中野Studio twl