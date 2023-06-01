麻ジャケットは涼しいのにシワが気になって出番が減る、そんな夏の悩みに正面から向き合った新作が登場します。Favorknitsの「防シワニットジャケット第3弾」は、麻100％素材でありながら防シワ性4級を取得したモデルです。2026年2月26日11時からMakuakeで公開され、同素材プルオーバーと合わせる着こなしまで提案されています。 Favorknits「麻100％防シワニットジャケット第3弾」 公開日時：2026年2