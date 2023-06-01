車両管理の現場で同時に悩みやすい「事故対策」「燃料コスト」「整備負荷」に対して、ひとつの基盤でまとめて向き合える新サービスが始まります。ジャパン・トゥエンティワンは2026年2月25日から、フリートマネジメントシステム「Geotab」の取扱いを開始しました。2026年4月開催の第7回関西物流展では、実機・運用イメージ・オープンセミナーを通じて、現場導入の具体像まで確認できる展示も予定されています。 ジャパン・ト