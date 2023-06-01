2026年2月25日、ReGACY Innovation Groupと東京科学大学が連携するTOKYO SUTEAM協定事業から、根管治療の新アプローチが公開されました。テーマは、レーザーと薬剤送達を組み合わせた「L-DDS」によって、重症化した症例でも歯を残せる可能性を広げることです。歯科医療で長く課題とされてきた治療成績と経営性を同時に見直す取り組みとして注目を集めています。 ReGACY Innovation Group「L-DDS根管治療プロジェクト」 &