パドレスのクレイグ・スタメン監督が25日（日本時間26日）、報道陣の取材に応じ、左脚付け根の張りを訴えた松井裕樹投手（30）の現状について語った。指揮官は「ユウキは回復に向かっている」とした上で「投球練習を再開したが、まだ日によって状態が異なり、マウンドからの投球には至っておらず、試合登板の準備は整っていない」と説明した。松井は19日に今キャンプ初のライブBPに登板したが、21球を投げた時点で異変を訴え