ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は25日（日本時間26日）、敵地レイクランドで行われるタイガースとのオープン戦に「5番・三塁」で先発出場する。タイガースの先発投手は昨季14勝を挙げ、プレーオフでも2戦に先発した右腕マイズ。前戦でオープン戦初本塁打を放った岡本が、相手の主戦格を相手に2戦連発なるかが注目される。岡本にとってはこれが初めてのアウェイゲームとなる。朝、クラブハウスに現れた際には「まだ何