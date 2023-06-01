2月26日（木）深夜 1:35〜2:05 放送黒田プロデュース!大阪から淡路島・徳島の旅▼徳島県でいちご狩り▼岡村考案いちごー1グランプリで白熱▼約130万年かけてできた絶景「阿波の土柱」で東野と黒田が大モメ▼くだらなすぎる車中トーク▼「踊る阿呆に見る阿呆」阿波踊りを体験