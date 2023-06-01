2026年3月25日、仙台市泉区に本社を置くメシウスが、.NET帳票開発ツール「ActiveReports for .NET 20.0J」をリリースします。今回の更新では、帳票画像の解析によるレイアウト生成や、データ領域設定を支援するAI機能が追加されました。帳票設計で時間を使いやすい初期構築を短縮し、開発チームの実装スピードを引き上げるアップデートです。 メシウス「ActiveReports for .NET 20.0J」 製品名：Activ