2026年2月25日、東京都豊島区に本社を置くコアスタッフが、JST製品の取扱い拡充を発表しました。販売の舞台は同社の通販サイト「CoreStaff ONLINE」で、保管は長野県佐久市の物流センター「Zero Hub」が担います。17時までの注文を当日出荷につなげる体制により、設計・試作から量産準備までの調達テンポを上げやすくなる発表です。 コアスタッフ「CoreStaff ONLINE JST製品取扱い拡充」 拡充規模：約8,000点対象