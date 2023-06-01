働き方が多様になるほど、入社時のルールや育児・介護制度を体系で押さえておく重要度が上がります。東京都社会保険労務士会は、ライフステージごとに必要な制度を学べる動画セミナー第二弾の配信を開始しました。実務で使う場面を想定しながら、制度の全体像を短時間で確認しやすい構成です。 東京都社会保険労務士会「社労士が解説！大人の『しごと』教室【第二弾】」 配信期間：2026年2月25日10時