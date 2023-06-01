2026年4月1日、ナガセビューティケァの美白ケアシリーズ「ホワイトプログラム」から、薬用ブライトローションが10年ぶりにリニューアル発売されます！販売は全国のビューティコンサルタント経由と公式ショップで展開され、毎日の化粧水ステップで美白ケアを始めたい層に向けた設計です。今回の刷新では、伝統植物のタデ藍由来成分「藍ルーロス®」が新配合され、うるおいと透明感印象の両立を狙った処方へ更新されています。&#