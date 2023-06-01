26日午前2時17分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮崎県の日南市と串間市です。【各地の震度詳細】■震度3□宮崎県日南市串間市■震度2□宮崎県宮崎市国富町西都市川南町宮崎美