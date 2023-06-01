ユーロドルは１．１８ドルちょうど付近で推移している。本日は１．１７ドル台後半での上下動に終始していたが、先ほどからやや買いが入っているようだ。１．１８ドル台に入ると上値が重くなるようだが、下値も１．１７ドル台半ばでサポートされており、下押す気配も見られていない。ユーロドルは年初の急上昇の調整が見られているものの、調整色も薄まっている。ただし、リバウンドする気配もなく、膠着した展