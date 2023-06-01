2026年1月22日に発表された「カレー・オブ・ザ・イヤー2026」で、コスモ食品の「コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）」がカレールウ部門で受賞しました。東京都大田区に本社を置く同社が手がける、動物性原料不使用の“ビーガン発想”ルウとして注目を集めています。見た目の黒さではなく、七種の黒色素材で深みを組み立てる設計が評価された受賞です。 コスモ食品「コスモ直火焼 黒七カレー・ルー（中辛）」 &