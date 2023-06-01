バブル世代の定年退職ピークを背景に、60代の起業とセカンドキャリア設計が一気に現実味を増しています。みらい創世舎のビジネス塾では、定年前の50代男性受講者が4年で3.75倍に増加しました。定年後も働き続ける時代に向けて、会社員経験を活かした独立準備を進める動きが広がっています。 みらい創世舎「GHCDみらい創世塾ハイブリッド講座」 開催日：2026年2月28日・3月14日・4月4日開催時間：各日1