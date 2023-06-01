放課後等デイサービスの現場で欠かせない職員研修を、オンラインでまとめて学べる録画講座の配信が決まりました。2026年4月16日に実施される今回の企画は、児童発達支援・放課後等デイサービス事業者向けに内容を絞った実務講座です。春の人員体制を整える時期に合わせて、支援の基礎と現場判断を同時に確認できる構成になっています。 ネットアーツHUG「放課後等デイサービス職員スキルアップ講座録画配信」