イタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、27日に行われるセリエA第27節のカリアリ戦でメンバー入りする可能性があると『ParmaToday』など複数の地元メディアが報じた。鈴木は昨年11月に行われたACミラン戦で左手第3指および舟状骨を骨折。全治3〜4カ月と診断され、日本に戻って手術を行い、長いリハビリ生活を余儀なくされていた。ここ数週間はGKコーチの指導のもと個別トレーニングを行っており、24日の全体練習では部