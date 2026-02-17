欧州サッカー連盟(UEFA)は25日、ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニに下した1試合の暫定出場停止処分について、クラブの控訴を棄却したことを発表した。同日に行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦のレアル・マドリー戦が出場停止となる。プレスティアーニはホームで行った第1戦でFWビニシウス・ジュニオールに差別的な言動をした疑いがあるとして、UEFAから調査を受けている。UEF