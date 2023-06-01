ヤンキースのジャッジが米国代表の主将として出場するWBCへの意気込みを語った。「待ちきれないよ。楽しい大会になると思う。一番クールなのは、多くの国が最高の選手たちを送り出して、自分たちの国を代表する機会を得ていること。編成しているメンバーも気に入っている」と2大会ぶりの優勝へ自信をのぞかせた。前回王者・日本との再戦も期待されるが、ドジャース・大谷がWBCでは登板しないと聞くと「それは知らなかった。投