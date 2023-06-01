【単独インタビュー】ヤクルトからポスティングシステムを利用してホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本紙の単独インタビューに応じた。初めての米キャンプで順調な調整を続ける主砲。チームメートと積極的にコミュニケーションを図り、早くもチームの中心的な存在感を放つ。メジャー1年目で挑むWBCへの思いなどを語った。（聞き手・青森正宣）――渡米して2週間がたった。「日々い