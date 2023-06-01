◇オープン戦カブス6―5パドレス（2026年2月24日メサ）カブスの今永がオープン戦に初先発し、2回を3安打無失点、1奪三振と上々の試運転を見せた。「四球を出さなかった。そこは良かった」と満足げ。安打はいずれも芯で捉えられたものでなく、直球が走った。最速は94・1マイル（約151・4キロ）を計測し「体がどこも痛くない。それだけで十分」と表情は明るかった。昨季はシーズン終盤に調子を崩しただけに「このオフはし