WBC米国代表のパイレーツ・スキーンズが、大会では2試合に先発する見通しとなった。米メディアに「チームが勝ち進み、目指す場所までたどり着ければ、決勝ラウンドでもう一度投げることになるだろう」と、1次ラウンドに続き準々決勝以降にも登板する構えを示した。今後は米国代表のエキシビションマッチ、3月3日（日本時間4日）のジャイアンツ戦か、4日（同5日）のロッキーズ戦に登板し調整を進める。