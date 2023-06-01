ブルージェイズの岡本はヤンキース戦には出場せず、キャンプ地で練習を行った。午前7時45分ごろに練習施設に姿を見せ、主砲・ゲレロと交代でゴロをさばいた。フリー打撃では強振せず、スイングを確認。練習後は、ジャッジの打席を熱心に見つめた。今後はオープン戦2試合に出場予定。ジョン・シュナイダー監督は「27日（日本時間28日）にチームを離れる」と明言しており、帰国までの日々は秒読みになってきた。