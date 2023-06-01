メッツの千賀が実戦形式で投げ、打者9人に安打性の当たりを許さなかった。新加入のポランコには高め96マイル（約154キロ）の速球で空振りさせ、フォークで見逃し三振を奪った。気温14度と肌寒かったが「凄くいい調整ができている。寒かったので思い切り投げている感じじゃなかったけど。変化球も凄く感覚がいい」と笑顔。カルロス・メンドサ監督も「健康という証拠。これを維持していくだけ」と満足そうだった。