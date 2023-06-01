ボートレース住之江の「ＢＴＳ大和ごせ１２周年記念トランスワードトロフィー」は２５日、予選４日目が行われた。今節は７日間のロングシリーズ。予選５日間の上位１８選手が準優勝戦に駒を進める。伊藤喜智（４０＝大阪）は４日目５Ｒ、３号艇もピット離れで２コースを確保するとイン先マイした佐藤大佑を差し切って勝利。「スタートは分からないところから行ってコンマ０４と早くなったけど、勝てて良かった」とニッコリ。