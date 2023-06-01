Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」で、春休み限定の特別オープンキャンパス「春の体験授業 2026」が実施されます。2026年3月27日と28日の2日間は、整備体験とモノづくり体験を選んで受講できる実践型プログラムが中心です。レース参戦車の特別展示も入るため、進学検討だけでなくモビリティ業界の今を立体的に見られる機会になっています。 ホンダ テクニカル カレッジ 関西「春の体験授業 2026」