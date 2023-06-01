2026年2月25日、東京都新宿区のバズトラベラーズが運営する外国人インフルエンサーマッチングサービスで韓国語対応が正式に始まりました。英語圏と中国語圏に続く3言語目の拡張で、韓国人インフルエンサーの登録募集も同時に強化されています。訪日需要が伸びる韓国市場に向けて、企業側のプロモーション設計を実務レベルで前進させるアップデートです。 バズトラベラーズ「韓国語版インフルエンサーマッチングサービス」