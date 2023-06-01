進捗は進んでいるのに利益が見えないという悩みは、プロジェクト型業務で起こりやすい論点です。ビーステージの「BS-Inforsight Ver03」は、現場入力から経営判断までをつなぐ機能を強化しました。管理者の負担を抑えながら、問題案件を早く見つける流れを作りやすい構成です。 ビーステージ「BS-Inforsight Ver03強化版」 強化版販売開始：2026年2月設立：1992年本社所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1