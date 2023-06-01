2025年3月、中国全人代の閉幕式に出席した何衛東・中央軍事委員会副主席＝北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会は25日までに、中央軍事委員会の何衛東・元副主席ら複数の元軍高官について、全人代代表の資格を停止したと明らかにした。中国国防省は元副主席が重大な規律違反や犯罪の疑いで共産党の党籍剥奪処分を受けたと昨年10月に発表した。全人代が来月5日に開幕するのを前に代