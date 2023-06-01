ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」が２５日に開幕する。青木蓮（２５＝埼玉）がエンジン抽選で引き当てたのは７６号機。２連率２７％で前節は西野雄貴が使用し、バランスは取れていた。特訓後は「風も強くてよく分からなかった。出て行く感じとかはないですね。スリット近辺を重視したい」とハッキリとした感触はつかみきれなかった。２０２６年後期勝率は９０走して５・７０で連続Ａ