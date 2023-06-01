ボートレースからつの「創刊６０周年九州スポーツ杯」は２５日、予選３日目が行われた。浜先真範（３２＝広島）は３日目６Ｒ、追い風７メートルのコンディションも味方につけ、２コースから差し切りに成功。３位タイから準優好枠入りを目指して４日目に挑む。機率２９％の実績平凡な３５号機を「ペラが定まってから最初を思えばかなり良くなっている。今ならバランスが取れて中堅か、中堅より少し上」と底上げに成功。「今節