ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が25日（日本時間26日午前５時５分開始予定）のオープン戦の本拠地・レッズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場する。ここまでオープン戦は3試合で10打数４安打の打率・400。待望の移籍後初アーチに期待がかかる。