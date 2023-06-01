米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+1598.9万（4億3580万） ガソリン-101.1万（2億5483万） 留出油 +25.2万（1億2035万） （クッシング地区） 原油+88.1万（2490万） ＊（）は在庫総量