プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん」 「タラコと卵のチャーハン」 「タケノコのみそ炒め」 の全3品。 週の始まりは餃子でスタミナをつけましょう！一工夫したチャーハンと組み合わせた中華献立。【主菜】もちもち水餃子 野菜たっぷり 本格的な味わい by金丸 理恵さん ©Eレシピ 調理時間：50分 カロリー：414K