イングランドサッカー協会（FA）は25日、試合中の選手間による“集団衝突”が発生した事案を受け、チェルシーとウェストハムの両クラブに罰金処分を科した。イギリスメディア『BBC』が伝えている。問題が発生したのは、1月31日に行われたプレミアリーグ第24節、チェルシーとウェストハムによるロンドン・ダービー。壮絶な打ち合いとなった同カードは最終的にホームのチェルシーが3−2のスコアで勝利を収めていた。同試合では