ボートレース芦屋の「ギラヴァンツ北九州カップ」は２５日、準優勝戦が行われた。益田啓司（４６＝福岡）は準優１０Ｒ、田中豪の攻めを受け止め、逃げて優出一番乗りを果たした。ただ、レース後に笑顔はなかった。というのもスタートタイミングはコンマ２１で「やっぱり起こしがダメですね。準優が一番ひどかったしスタートがしづらいのがめちゃくちゃストレス」とポツリ。それでも今節は調整に苦しみながらも当地はこれで３