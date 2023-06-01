【「NINNJA GAIDEN」DLC「二人の超忍」】 3月5日 発売 「NINJA GAIDEN」シリーズ最新作として、長い沈黙を破って昨年10月に発売されたXbox Series X|S/プレイステーション 5/PC用アクションゲーム「NINJA GAIDEN 4」。Team NINJAの骨太なゲーム性とプラチナゲームズのケレンミのあるアクションや演出が融合し、新規プレーヤーと過去作のファンの両