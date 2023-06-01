アスクル創業者が初めてまとめた経営書が、3月に発売されます。理想と現実の間で揺れる判断を、実体験ベースでたどれる構成です。起業前後の意思決定を見直したい読者にとって、軸を整える読み物になりそうです。 PHP研究所「起業家になる前に知っておいてほしいこと」 発売日：2026年3月6日定価：2,310円（税込）判型：四六判ページ数：288ページISBN：978-4-569-86095-4PHP研究所は京都市南区に本社