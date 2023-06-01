高知の春を代表する宴イベントに、地元クラフトビール醸造所TOSACOの出店が決まりました。屋台グルメと一緒に飲み比べを楽しめる週末が、3月に2回やってきます。高知の食と酒を一度に味わえる「土佐のおきゃく」らしい組み合わせです。 TOSACO「土佐のおきゃく2026 ご当地グルメ屋台村・土佐の大座敷」 出店日：2026年3月7日・8日／3月14日・15日会場：東洋電化中央公園（高知市）開催時間：10:00〜21