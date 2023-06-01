【新華社北京2月25日】中国北京市では春節（旧正月）期間、各地で「廟会（びょうえ＝縁日）」が開かれ、多くの市民や観光客でにぎわった。伝統芸能や老舗の出店に加え、人工知能（AI）技術を取り入れた企画も登場。北京の廟会は、伝統文化と現代的創意が交わる場となりつつあり、若者が参加者や作り手、発信者として関わる姿も目立っている。旧暦の元日に当たる17日、地壇公園では「第38回地壇春節文化廟会」が開幕した。園内