２３日、江蘇省・泰州駅で改札の列に並ぶ乗客。（泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社北京2月25日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団によると、春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」が始まった2月2日以降、全国の鉄道旅客数は24日までに累計3億1300万人に達した。24日の旅客数は1810万1千人で、5日連続で1500万人以上を維持した。全体として安全で安定した運行を保っているという。春運は3月13日まで続く。