江戸由来の本畳表を、街歩きしやすい仕様に仕立てた新作草履が登場しました。DEN PROJECTが、伝統技術とラバーソールを組み合わせた受注モデルを展開しています。2026年2月から受注が始まり、和装にもデニムにも合わせやすい一足として注目を集めています。 DEN PROJECT「本畳表ラバーソール草履 茶綿デニム坪通鼻緒」 価格：19,800円（税込）受注期間：2026年2月〜4月末納品予定：2026年6月より順次