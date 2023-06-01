25日未明、千葉県野田市の高齢夫婦の住宅に男ら3人が押し入り、金庫を奪って逃走した強盗傷害事件。男らが夫に対し、「金庫はどこにあるのか」と脅していたことがわかりました。近隣の住民「おじいちゃんが『やめて』って言ってて、犯人が『黙ってろ』という言葉が聞こえて。（声は）若かった」千葉県内では今月2日、君津市の住宅に男3人が押し入り、現金200万円などが入った金庫を奪う強盗事件があり、警察が関連を調べています。