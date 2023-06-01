【ロンドン共同】英BBC放送は25日、英政府がインド洋の英領チャゴス諸島をモーリシャス政府に返還する協定の批准への動きを一時停止したと報じた。英国は昨年5月に協定に調印していた。一方、英政府は一時停止を否定しており、情報が交錯した。チャゴス諸島のうち、ディエゴガルシア島には米軍基地がある。米軍基地については、英国が長期リース契約で管理を維持することでモーリシャスと合意。米国も当初は支持したが、トラン