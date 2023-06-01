乗客を乗せたまま緊急停止した東京スカイツリーのエレベーター。その原因が「内部配線の損傷」だったことが明らかになりました。25日、会見を行った東京スカイツリーの運営会社。事故が起きたのは、3日前（22日）の夜。地上30メートルほどの高さでエレベーターが緊急停止し、救助までのおよそ5時間半、あわせて20人が閉じ込められました。この影響で、展望台にいたおよそ1200人が一時、地上に戻れなくなる事態にも。その後、営業を