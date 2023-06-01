家にあふれる紙もの。整理したいと思っていても量が多くて手が付けられない…という人も多いのでは？ そんなとき、最後まで整理ができるコツを片付け講師の渡部亜矢さんに聞きました。まず手をつけるべきは、命にかかわる「健康もの」。その整理の仕方をご紹介します。命にかかわる紙類を「健康もの」として整理「健康もの」は、マイナンバーカードや診察券も紙ものとして扱います。整理したものは、目が届いて 、取り出しやすい場