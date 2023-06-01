JR貨物が課題解決のために選んだパートナーは“ギャル”でした。東京・渋谷にピンク色に染まった神社が出現しました。貨物コンテナふうにデザインされたさい銭箱には「JR貨物」の文字があります。物流企業がギャルとタッグを組んで試みる、これまでアプローチできていなかった世代に訴求する新たな価値とは。2月中旬に期間限定でオープンした「ギャル神社 by JR貨物〜あなたの『好き』届けます。〜」を企画したのは、JR貨物と以前